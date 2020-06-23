В Брянской области открываются магазины в торговых центрах

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:26:31+03:00

Торговые точки могут не иметь отдельного входа

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В Брянской области с 22 июня разрешили работу магазинов, не имеющих отдельного входа. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Площадь открывающихся точек не должна превышать 400 квадратных метров. Работники магазинов должны соблюдать все предписанные санитарные меры.

Напомним, с 22 июня в регионе возобновляется плановая медицинская помощь в больницах и поликлиниках. Теперь прививки можно делать и детям, и взрослым.

Кроме того, разрешается сдача экзаменов на водительские права.

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ИСТОЧНИК KP.RU