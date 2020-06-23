В Брянской области в июне свои юбилеи празднуют 180 долгожителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:04:21+03:00

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В Брянской области в июне 180 старейших жителей области отметят 90, 95 и 100 лет. Каждому из них подготовлено персональное поздравление от имени Владимира Путина. Информацию о долгожителях для президента собирают и обрабатывают специалисты регионального отделения пенсионного фонда.

В первый месяц лета 90-летие отпраздновали 140 жителей региона, более 30 человек перешагнули рубеж в 95 лет. А 10 июня отметила свое столетие бабушка Анна из Жуковского района. Среди юбиляров только чуть более 20 мужчин, остальные – женщины.

Примечательно, что 22 июня свои дни рождения отметили три брянские долгожительницы. Двум из них в день начала войны исполнилось 11 лет, сейчас им уже по 90. Еще одна бабушка отпраздновала 95-й юбилей, а к началу войны ей было лишь 16.

Наиболее популярные имена тех лет – Мария и Анна, Иван и Алексей. Но встречаются и такие редкие, как Эльвира, Мирьяся, Римма, Лилия, Марк и Ведияр, рассказали в отделении пенсионного фонда РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU