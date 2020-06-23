В Брянской области заключенных оставили без телефонов

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:19:40+03:00

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В Брянской области пресекли попытки переброса в исправительные учреждения запрещенных предметов. В исправительной колонии №1 задержали молодого человека, который пытался перебросить на территорию колонии 10 мобильных телефонов и три зарядных устройства.

В исправительной колонии №6 поймали 25-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили сверток предположительно с наркотическим веществом.

Правонарушения были пресечены благодаря оперативной информации. Материалы в отношении задержанных будут переданы в суд, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU