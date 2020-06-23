В Брянской области заключенных оставили без телефонов
В Брянской области пресекли попытки переброса в исправительные учреждения запрещенных предметов. В исправительной колонии №1 задержали молодого человека, который пытался перебросить на территорию колонии 10 мобильных телефонов и три зарядных устройства.
В исправительной колонии №6 поймали 25-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили сверток предположительно с наркотическим веществом.
Правонарушения были пресечены благодаря оперативной информации. Материалы в отношении задержанных будут переданы в суд, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU