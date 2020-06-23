В Брянской области уклонист от армии попал под суд

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:51:48+03:00

Молодой человек не явился на призывной пункт без уважительной причины

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В Брянской области будут судить молодого человека за уклонение от призыва на воинскую службу. Следствие установило, что 22-летний житель Дятьковского района не пришел в военный комиссариат без уважительных причин.

На молодого человека завели уголовное производство за уклонение от призыва на военную службу. Дело направлено в Дятьковский городской суд для рассмотрения. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU