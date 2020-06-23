В Брянской области уклонист от армии попал под суд
В Брянской области будут судить молодого человека за уклонение от призыва на воинскую службу. Следствие установило, что 22-летний житель Дятьковского района не пришел в военный комиссариат без уважительных причин.
На молодого человека завели уголовное производство за уклонение от призыва на военную службу. Дело направлено в Дятьковский городской суд для рассмотрения. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU