2020-06-23T10:50:17+03:00
Общество

В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,922
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области подсчитали коэффициент распространения коронавируса на 23 июня.Теперь он равен 0,922. Днем ранее этот показатель составлял 0,928.

Пока Брянская область остается на первом этапе снятия ограничений. Для перехода ко второму этапу необходимо, чтобы коэффициент был ниже 0,8.

По словам специалистов, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24