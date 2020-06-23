В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:50:17+03:00

Теперь он равен 0,922

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В Брянской области подсчитали коэффициент распространения коронавируса на 23 июня.Теперь он равен 0,922. Днем ранее этот показатель составлял 0,928.

Пока Брянская область остается на первом этапе снятия ограничений. Для перехода ко второму этапу необходимо, чтобы коэффициент был ниже 0,8.

По словам специалистов, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU