2020-06-23T10:34:35+03:00
Общество

В брянской области коронавирусом заболели еще 74 человека

Количество выздоровевших резко сократилось
Мария Дедкова
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В Брянской области коронавирусом заразились еще 74 человека. Теперь общее количество пациентов с COVID-19 насчитывается 5729.

Число заболевших за сутки постепенно сокращается. Однако резко сократилось и число выздоровевших. 23 июня диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 32 человек. Общее количество выздоровевших теперь равняется 4170.

В региональном оперативном штабе пересчитали количество умерших. В статистику включили двух брянцев, которые скончались в других регионах. Всего жертвами болезни с начала эпидемии у нас в регионе стали 34 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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