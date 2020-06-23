В брянской области коронавирусом заболели еще 74 человека
В Брянской области коронавирусом заразились еще 74 человека. Теперь общее количество пациентов с COVID-19 насчитывается 5729.
Число заболевших за сутки постепенно сокращается. Однако резко сократилось и число выздоровевших. 23 июня диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 32 человек. Общее количество выздоровевших теперь равняется 4170.
В региональном оперативном штабе пересчитали количество умерших. В статистику включили двух брянцев, которые скончались в других регионах. Всего жертвами болезни с начала эпидемии у нас в регионе стали 34 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU