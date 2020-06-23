В Брянске временно изменят движение троллейбусов

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:27:55+03:00

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В Брянске из-за ремонта улицы 50-й Армии троллейбусы №11 и №12 поедут по укороченному маршруту 25 и 26 июня. Ранее было объявлено, что изменение движения намечено на 23 и 24 июня. Однако из-за ухудшения погоды было принято решение ремонтные работы перенести.

В четверг и пятницу троллейбусы №11 и №12 будут двигаться до остановки «Дружба». Остальной транспорт, в том числе и общественный, будет ездить без изменений, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU