В Брянске ремонтируют улицу Молодой Гвардии
В Бежицком районе Брянска ведется капитальный ремонт части улицы Молодой Гвардии. Подрядчики сделают более 300 метров от улицы Ульянова до улицы Кромской.
В настоящее время уже завершили монтаж уличного освещения. Строители устанавливают бордюрный камень, дорожное ограждение. На текущей неделе планируют завершить асфальтирование тротуаров и приступить к фрезерованию дорожного полотна.
В рамках реконструкции здесь будет организована парковка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU