2020-06-23T09:02:25+03:00
Общество

В Брянске ремонтируют улицу Молодой Гвардии

Реконструкцию ведут на участке между улицами Ульянова и Кромской
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На текущей неделе планируют завершить асфальтирование тротуаров и приступить к фрезерованию дорожного полотна.На текущей неделе планируют завершить асфальтирование тротуаров и приступить к фрезерованию дорожного полотна.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска ведется капитальный ремонт части улицы Молодой Гвардии. Подрядчики сделают более 300 метров от улицы Ульянова до улицы Кромской.

В настоящее время уже завершили монтаж уличного освещения. Строители устанавливают бордюрный камень, дорожное ограждение. На текущей неделе планируют завершить асфальтирование тротуаров и приступить к фрезерованию дорожного полотна.

В рамках реконструкции здесь будет организована парковка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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