Брянск ушел под воду

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:27:58+03:00

Сильный дождь не прекращается с вечера

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Вечером 22 июня на Брянск обрушилась стихия. Мощная гроза полночи не давала спать жителям областного центра. Яркие вспышки молний, раскаты грома многих напугали. Брянцы делятся своими впечатлениями и фотографиями в социальных сетях.

Прошедший дождь залил улицы и дворы, многие из них стали похожи на реки и озера. Судя по прогнозам, пасмурная погода в Брянске продлится в течение всего дня. По сообщению МЧС сохраняется вероятность затопления низменных участков и подъема уровня воды в реках.

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ИСТОЧНИК KP.RU