Брянск ушел под воду
Вечером 22 июня на Брянск обрушилась стихия. Мощная гроза полночи не давала спать жителям областного центра. Яркие вспышки молний, раскаты грома многих напугали. Брянцы делятся своими впечатлениями и фотографиями в социальных сетях.
Прошедший дождь залил улицы и дворы, многие из них стали похожи на реки и озера. Судя по прогнозам, пасмурная погода в Брянске продлится в течение всего дня. По сообщению МЧС сохраняется вероятность затопления низменных участков и подъема уровня воды в реках.
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ИСТОЧНИК KP.RU