В Брянске во дворе школы №60 ветер повалил дерево

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:23:51+03:00

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В Брянске ураганный ветер повалил дерево во дворе школы №60. Сломанными оказались сучья ивы перед центральным входом. Это случилось еще в пятницу, 19 июня, во время ливня. Фотографии опубликовали в социальных сетях.

Фото: Светлана Кондрецова.

Местные жители просят убрать опасные деревья с территории школы. Сейчас у детей каникулы. Не были школьники на уроках и во время коронавируса. Но во дворе школы гуляют мамы с детьми, пожилые люди.

Деревьям уже больше 30 лет. Комиссия признала, что они здоровы. Хотя, судя по снимкам, упавшее дерево сгнило изнутри.

Фото: Светлана Кондрецова.

После случая, когда ветка с территории школы упала на припаркованную машину, спилили несколько сучьев. Но этого, по словам автора снимков, не достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU