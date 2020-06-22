В Брянске во дворе школы №60 ветер повалил дерево
В Брянске ураганный ветер повалил дерево во дворе школы №60. Сломанными оказались сучья ивы перед центральным входом. Это случилось еще в пятницу, 19 июня, во время ливня. Фотографии опубликовали в социальных сетях.
Фото: Светлана Кондрецова.
Местные жители просят убрать опасные деревья с территории школы. Сейчас у детей каникулы. Не были школьники на уроках и во время коронавируса. Но во дворе школы гуляют мамы с детьми, пожилые люди.
Деревьям уже больше 30 лет. Комиссия признала, что они здоровы. Хотя, судя по снимкам, упавшее дерево сгнило изнутри.
Фото: Светлана Кондрецова.
После случая, когда ветка с территории школы упала на припаркованную машину, спилили несколько сучьев. Но этого, по словам автора снимков, не достаточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU