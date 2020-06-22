В Брянске дорогу на мясокомбинате вновь затопило после дождя

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:07:18+03:00

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В Фоминском районе Брянска проспект Московский в районе мясокомбината вновь затопило после дождя. Фотографии огромных луж опубликовали пользователи в социальных сетях в понедельник, 22 июня.

На снимках видно, что пешеходы вынуждены переходить дорогу вдали от пешеходного перехода. Сам он полностью затоплен. К тому же, путь по сухому асфальту преграждает металлический забор.

На проспекте Московском построили новую ливневую канализацию. Но она не справляется с потоками воды, либо не доходит до перехода на мясокомбинате. Местные жители жалуются на затопленные переходы на перекрестке с улицей Менжинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU