В Брянске дорогу на мясокомбинате вновь затопило после дождя
В Фоминском районе Брянска проспект Московский в районе мясокомбината вновь затопило после дождя. Фотографии огромных луж опубликовали пользователи в социальных сетях в понедельник, 22 июня.
На снимках видно, что пешеходы вынуждены переходить дорогу вдали от пешеходного перехода. Сам он полностью затоплен. К тому же, путь по сухому асфальту преграждает металлический забор.
На проспекте Московском построили новую ливневую канализацию. Но она не справляется с потоками воды, либо не доходит до перехода на мясокомбинате. Местные жители жалуются на затопленные переходы на перекрестке с улицей Менжинского.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU