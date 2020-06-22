22 Июнь 2020 2020-06-22T22:57:28+03:00

Он образуется после объединения города и района

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В Брянской области появится Жуковский муниципальный округ. Он образуется после объединения города и района. Об этом говорил брянский губернатор на выездном совещании в Жуковке.

- Создание нового вида муниципалитетов позволяет сократить расходы на содержание местных депутатов и администраций, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Больше денег будет тратиться на развитие самих поселений. В районе останется только одна администрация и один представительный округ.

Новый вид муниципального образования ввели в мае прошлого года. Для этого внесли изменения в федеральный закон.

В Брянской области первым объединили Новозыбков и Новозыбковский район. Потом образовался объединенный Стародубский муниципальный район. Следующий на очереди - Жуковский муниципальный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU