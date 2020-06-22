В Брянской области появится Жуковский муниципальный округ
В Брянской области появится Жуковский муниципальный округ. Он образуется после объединения города и района. Об этом говорил брянский губернатор на выездном совещании в Жуковке.
- Создание нового вида муниципалитетов позволяет сократить расходы на содержание местных депутатов и администраций, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Больше денег будет тратиться на развитие самих поселений. В районе останется только одна администрация и один представительный округ.
Новый вид муниципального образования ввели в мае прошлого года. Для этого внесли изменения в федеральный закон.
В Брянской области первым объединили Новозыбков и Новозыбковский район. Потом образовался объединенный Стародубский муниципальный район. Следующий на очереди - Жуковский муниципальный округ.
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ИСТОЧНИК KP.RU