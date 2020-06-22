Бывшую брянскую студентку осудят за взятку
Бывшую брянскую студентку осудят за взятку. Девушка заплатила за итоговые экзамены, написание и защиту дипломной работы, а также получение диплома о высшем образовании 38 тысяч рублей.
Студентка училась в филиале Брянского областного казачьего института технологий и управления. Она закончила учебное заведение в 2016 году.
Деньги девушка передала директору учебного заведения в сентябре-октябре через посредника.
- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU