22 Июнь 2020 2020-06-22T18:27:18+03:00

За диплом девушка заплатила 38 тысяч рублей

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Бывшую брянскую студентку осудят за взятку. Девушка заплатила за итоговые экзамены, написание и защиту дипломной работы, а также получение диплома о высшем образовании 38 тысяч рублей.

Студентка училась в филиале Брянского областного казачьего института технологий и управления. Она закончила учебное заведение в 2016 году.

Деньги девушка передала директору учебного заведения в сентябре-октябре через посредника.

- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU