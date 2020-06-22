В Брянске два дня не будут ходить троллейбусы по улице 50-й Армии

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:28:42+03:00

В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12. В связи с капитальным ремонтом автодороги по улице 50-й Армии в Бежицком районе 23 и 24 июня конечной остановкой троллейбусов станет «Дружба», а не «Камвольный комбинат».

Движение остального транспорта по улице 50-й Армии, в том числе общественного, останется без изменений, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU