2020-06-22T18:28:42+03:00
Общество

В Брянске два дня не будут ходить троллейбусы по улице 50-й Армии

Ограничения затронут троллейбусные маршруты №11 и №12
Татьяна Александрова
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В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12.В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12. В связи с капитальным ремонтом автодороги по улице 50-й Армии в Бежицком районе 23 и 24 июня конечной остановкой троллейбусов станет «Дружба», а не «Камвольный комбинат».

Движение остального транспорта по улице 50-й Армии, в том числе общественного, останется без изменений, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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