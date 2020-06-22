В Брянске два дня не будут ходить троллейбусы по улице 50-й Армии
Ограничения затронут троллейбусные маршруты №11 и №12
В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В Брянске на два дня изменится движение троллейбусов №11 и №12. В связи с капитальным ремонтом автодороги по улице 50-й Армии в Бежицком районе 23 и 24 июня конечной остановкой троллейбусов станет «Дружба», а не «Камвольный комбинат».
Движение остального транспорта по улице 50-й Армии, в том числе общественного, останется без изменений, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU