2020-06-22T18:11:40+03:00
Происшествия

В Брянске объяснили массовую гибель рыбы в водоемах

При высокой температуре воздуха затопленная трава начала гнить, рыбе не хватало кислорода
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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В Брянске объяснили массовую гибель рыбы в водоемах области. Сообщения о мертвой рыбе приходят со всех уголков региона. Это совпало с летним паводком. А гибель рыбы связана с уменьшением кислорода в воде.

- Десногорское водохранилище начало переполняться, - рассказал изданию "Мой Брянск" заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской области Александр Соколов. - Было принято решение открыть три его затвора. Вода, а с ней и рыба, пошла по Десне на территорию Брянской области, и залила заливные луга.

В Брянской области стояла в это время жаркая погода. Поэтому трава, оказавшаяся под водой начала гнить. По словам специалиста, в таких условиях рыба больше двигается и выделяет синильную кислоту.

В Росрыболовство о гибели рыбы сообщили 15 июня. Это случилось в Жуковском, Брянском, Рогнединском и Дубровском районах. Специалисты осмотрели пять прибрежных участков и взяли пробы воды в нескольких водоемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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