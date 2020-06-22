В Брянске на улице Гомельской сообщили о хлопке газа
Возгорания не произошло, никто не пострадал
О случившемся сообщили местные жители.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на улице Гомельской местные жители сообщили о хлопке газа. Напуганные жильцы позвонили в МЧС.
- Пожарно-спасательными подразделениями проводилась разведка по обнаружению очагов возгорания, - говорят в пресс-службе оперативного ведомства. - Возгорания в результате происшествия не произошло. Погибших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU