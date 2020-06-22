2020-06-22T16:39:26+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Гомельской сообщили о хлопке газа

Возгорания не произошло, никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
О случившемся сообщили местные жители.О случившемся сообщили местные жители.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Гомельской местные жители сообщили о хлопке газа. Напуганные жильцы позвонили в МЧС.

- Пожарно-спасательными подразделениями проводилась разведка по обнаружению очагов возгорания, - говорят в пресс-службе оперативного ведомства. - Возгорания в результате происшествия не произошло. Погибших нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшую брянскую студентку осудят за взятку
В Брянске два дня не будут ходить троллейбусы по улице 50-й Армии
В Брянске объяснили массовую гибель рыбы в водоемах
В Брянске на улице Гомельской сообщили о хлопке газа
В Новозыбкове река затопила улицу Брянскую
В Брянской области 23 июня ожидается ухудшение погоды
Брянец поймал в Десне гигантскую рыбу
Брянские пограничники не пустили в страну почти полторы тонны клубники
В Брянске завершают ремонт шести улиц
В Сельцо ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
В Брянской области задержали вора-рецидивиста
Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима
В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной
За неделю мошенники отняли у доверчивых брянцев более 3 миллионов рублей
Проректора БГУ осудили за взяточничество
На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов
37-летний брянец зарезал знакомого
Брянскому вымогателю дали 7 лет «строгача»
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек
В Брянске за неделю поймали 20 пьяных водителей
В Новозыбкове на два дня закроют переезд