В Новозыбкове река затопила улицу Брянскую
Причиной случившегося назвали аварию на водозаборе
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В Новозыбкове улицу Брянскую затопила вода. Местные жители уже жаловались на подтопления. Однако раньше вода подходила лишь к части домов. В этот раз затопленными оказались огороды и палисадники многих домовладений, сообщает издание "Новозыбков.SU".
В случившемся местные жители винят старый водозабор. К счастью, аварию устранили работники водоканала. На улицу завезли песок, воду откачали.
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ИСТОЧНИК KP.RU