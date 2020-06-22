В Новозыбкове река затопила улицу Брянскую

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:20:04+03:00

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В Новозыбкове улицу Брянскую затопила вода. Местные жители уже жаловались на подтопления. Однако раньше вода подходила лишь к части домов. В этот раз затопленными оказались огороды и палисадники многих домовладений, сообщает издание "Новозыбков.SU".

В случившемся местные жители винят старый водозабор. К счастью, аварию устранили работники водоканала. На улицу завезли песок, воду откачали.

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ИСТОЧНИК KP.RU