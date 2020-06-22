22 Июнь 2020 2020-06-22T16:12:15+03:00

В Брянской области 23 июня ожидается ухудшение погоды. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, в некоторых районах град. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянской области 23 июня ожидается ухудшение погоды. Ночью прогнозируют кратковременные и сильные дожди до 49 миллиметров осадков. Днем синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, в некоторых районах град.

Во вторник возможен переменный ветер от 6 до 11 метров в секунду. При грозах вероятны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогреется до плюс 13-18 градусов Цельсия, днем — от +20 до +25, сообщили в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU