В Брянской области 23 июня ожидается ухудшение погоды
В Брянской области 23 июня ожидается ухудшение погоды. Ночью прогнозируют кратковременные и сильные дожди до 49 миллиметров осадков. Днем синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, в некоторых районах град.
Во вторник возможен переменный ветер от 6 до 11 метров в секунду. При грозах вероятны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогреется до плюс 13-18 градусов Цельсия, днем — от +20 до +25, сообщили в Главном управлении МЧС России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU