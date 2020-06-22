2020-06-22T15:47:57+03:00
Общество

Брянец поймал в Десне гигантскую рыбу

Любители ловли отметили, что это толстолобик
Мария Дедкова
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Брянец показал рыбу, которую ему удалось поймать в Десне. Фотографии улова из Дубровского района опубликовали в социальных сетях.

Местные рыбаки-любители отметили, что это толстолобик. Он, по словам брянцев, спустился к нам из Десногорского водохранилища.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что даже не предполагали, что такая гигантская рыба может оказаться в Десне. Однако некоторые брянцы отметили, что также вылавливали толстолобика.

Таким уловом похвастался брянский рыбак. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

Таким уловом похвастался брянский рыбак. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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