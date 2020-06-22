2020-06-22T15:40:56+03:00
Общество

Брянские пограничники не пустили в страну почти полторы тонны клубники

За два дня на российской границе остановили две машины с незаконным грузом
Татьяна Александрова
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Брянские пограничники не пустили в страну почти полторы тонны клубники. 20 июня в Злынковском районе Брянской области сотрудники пограничного управления остановили автомобиль из Белоруссии. Выяснилось, что гражданин соседнего государства пытался ввезти в нашу страну около 650 килограммов клубники без сопроводительных документов.

На следующий день, 21 июня, на российской границе затормозили еще один грузовик с 800 килограммами клубники. Водитель также не имел на товар необходимой документации.

Водители вместе со скоропортящимся грузом были переданы для дальнейшего разбирательства во взаимодействующие государственные органы, сообщили в пресс-службе пограничного управления по Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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