2020-06-22T15:13:07+03:00
Общество

В Брянске завершают ремонт шести улиц

Всего в 2020 году в областном центре планируют благоустроить 20 городских дорог
Татьяна Александрова
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В целом в 2020 году будет отремонтировано 32,5 километров брянских дорог. На это выделено 760,3 миллионов рублей.В целом в 2020 году будет отремонтировано 32,5 километров брянских дорог. На это выделено 760,3 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершается ремонт шести из 20 запланированных улиц. Это 35 процентов от общего объема. Больше чем наполовину выполнена укладка нижнего слоя проезжей части, верхний слой асфальтобетона уложен на 15 процентах объектов. Также почти на 25 процентов готовы тротуары.

На пешеходных дорожках улиц Кислородная и Пионерская подрядчики уложили некачественный асфальт. Дефект был выявлен специалистами технадзора при плановой проверке. По условиям контракта строительная фирма обязана за собственный счет устранить нарушения. На этой неделе дорожники должны уложить новый слой асфальта.

В целом в 2020 году будет отремонтировано 32,5 километров брянских дорог. На это выделено 760,3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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