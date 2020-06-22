В Сельцо ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:33:12+03:00

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В Брянской области ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина. Пенсионер ушел из дома в городе Сельцо в воскресенье, 21 июня. С тех пор родственники не знают, где он находится.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза. Среди особых примет - шрам на носу. Во что мужчина был одет, неизвестно.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам поискового отряда.

Телефон "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU