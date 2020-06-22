2020-06-22T14:13:23+03:00
Общество

В Брянской области задержали вора-рецидивиста

Жителя Дятьковского района подозревают в серии краж и поджогов
Татьяна Александрова
Поделиться:
С февраля по апрель 2020 года в Дятьковском районе произошло девять пожаров в частных домовладениях.С февраля по апрель 2020 года в Дятьковском районе произошло девять пожаров в частных домовладениях.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области задержали жителя Дятьковского района, которого подозревают в серии краж и поджогов. С февраля по апрель 2020 года в Дятьковском районе произошло девять пожаров в частных домовладениях. В большинстве случаев после тушения огня хозяева обнаруживали пропажу металлических предметов и инструментов.

Сотрудники полиции установили, что преступления совершал ранее судимый 25-летний житель района, который только в начале 2020 года освободился из тюрьмы. Мужчина признался, что поджигал хозяйственные постройки специально, чтобы скрыть следы краж. Украденные вещи он сдавал на металлолом или продавал.

По восьми случаям общий ущерб составил около полумиллиона рублей. Кроме этого, в результате одного из пожаров сгорел жилой дом, стоимостью три миллиона рублей.

В отношении подозреваемого заведены уголовные дела за кражи и поджоги. Максимальный срок, который ему может грозить, — 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сельцо ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
В Брянской области задержали вора-рецидивиста
Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима
В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной
За неделю мошенники отняли у доверчивых брянцев более 3 миллионов рублей
Проректора БГУ осудили за взяточничество
На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов
37-летний брянец зарезал знакомого
Брянскому вымогателю дали 7 лет «строгача»
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек
В Брянске за неделю поймали 20 пьяных водителей
В Новозыбкове на два дня закроют переезд