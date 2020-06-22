В Брянской области задержали вора-рецидивиста

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:13:23+03:00

С февраля по апрель 2020 года в Дятьковском районе произошло девять пожаров в частных домовладениях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянской области задержали жителя Дятьковского района, которого подозревают в серии краж и поджогов. С февраля по апрель 2020 года в Дятьковском районе произошло девять пожаров в частных домовладениях. В большинстве случаев после тушения огня хозяева обнаруживали пропажу металлических предметов и инструментов.

Сотрудники полиции установили, что преступления совершал ранее судимый 25-летний житель района, который только в начале 2020 года освободился из тюрьмы. Мужчина признался, что поджигал хозяйственные постройки специально, чтобы скрыть следы краж. Украденные вещи он сдавал на металлолом или продавал.

По восьми случаям общий ущерб составил около полумиллиона рублей. Кроме этого, в результате одного из пожаров сгорел жилой дом, стоимостью три миллиона рублей.

В отношении подозреваемого заведены уголовные дела за кражи и поджоги. Максимальный срок, который ему может грозить, — 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU