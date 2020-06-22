В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной
В брянском оперативном штабе объяснили расхождение региональной статистики смертности от коронавируса с федеральной. По обновленной информации, от новой инфекции скончались 34 брянца. В региональной статистике числится 32 умерших.
Но два жителя Брянской области все же скончались от коронавирусной инфекции. Они умерли в другом регионе. Поэтому данные об этих летальных случаях вносятся не региональным оперштабом, а федеральной службой ЗАГС.
Напомним, за последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 43 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU