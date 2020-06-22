2020-06-22T13:19:11+03:00
Общество

В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной

По обновленной информации, от коронавируса скончались 34 брянца
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
За последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса.За последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В брянском оперативном штабе объяснили расхождение региональной статистики смертности от коронавируса с федеральной. По обновленной информации, от новой инфекции скончались 34 брянца. В региональной статистике числится 32 умерших.

Но два жителя Брянской области все же скончались от коронавирусной инфекции. Они умерли в другом регионе. Поэтому данные об этих летальных случаях вносятся не региональным оперштабом, а федеральной службой ЗАГС.

Напомним, за последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 43 пациента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сельцо ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
В Брянской области задержали вора-рецидивиста
Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима
В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной
За неделю мошенники отняли у доверчивых брянцев более 3 миллионов рублей
Проректора БГУ осудили за взяточничество
На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов
37-летний брянец зарезал знакомого
Брянскому вымогателю дали 7 лет «строгача»
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек
В Брянске за неделю поймали 20 пьяных водителей
В Новозыбкове на два дня закроют переезд