В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:19:11+03:00

За последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По обновленной информации, от коронавируса скончались 34 брянца

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В брянском оперативном штабе объяснили расхождение региональной статистики смертности от коронавируса с федеральной. По обновленной информации, от новой инфекции скончались 34 брянца. В региональной статистике числится 32 умерших.

Но два жителя Брянской области все же скончались от коронавирусной инфекции. Они умерли в другом регионе. Поэтому данные об этих летальных случаях вносятся не региональным оперштабом, а федеральной службой ЗАГС.

Напомним, за последние сутки в Брянской области зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 43 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU