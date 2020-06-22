22 Июнь 2020 2020-06-22T13:03:59+03:00

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За неделю мошенники отняли у доверчивых брянцев более 3 миллионов рублей. Продолжается череда телефонного и интернет мошенничества. За минувшую неделю 33 жителя Брянской области лишились своих сбережений. В целом нечистые на руку граждане обманули брянцев на 3 миллиона 51,3 тысяч рублей.

Наиболее частыми являются телефонные мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выясняют у жертв их банковские реквизиты, после чего со счетов списывают все имеющиеся там деньги. За неделю на эту удочку попались 27 человек. В общей сложности они «подарили» преступникам 2 миллиона 851,6 тысяч рублей.

Также частыми жертвами злоумышленников становятся граждане, дающие объявления о продаже различных товаров на специализированных сайтах. Таким образом за неделю своих денег лишись жители Брянска и Унечского района, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU