2020-06-22T12:58:30+03:00
Общество

Проректора БГУ осудили за взяточничество

Марина Сидорина заплатит штраф в 2 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Фото: официальный сайте БГУ имени И.Г. ПетровскогоФото: официальный сайте БГУ имени И.Г. Петровского
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Проректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского выслушала приговор суда. Преподавателя признали виновным в получении взятки.

В июле и ноябре 2017 года Марина Сидорина получила 220 тысяч рублей за выпуск готового специалиста. Парень не должен был писать ВКР, приходить на защиту. Предполагалось, что он просто получит диплом.

Деньги проректор получила от своей коллеги - директора Брянского областного казачьего института Татьяны Зубовой.

Диплом должен был получить ее сын.

Однако аферу раскрыли.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд приговорил виновную к штрафу в 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, в системе образования, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года.

Сумму взятки, 220 тысяч рублей, преподаватель вернет государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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