2020-06-22T12:43:06+03:00
Общество

На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов

22 и 23 июня в областном центре проверяют пеших участников движения
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске с начала года случилось 57 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали пешеходы. В результате 5 человек погибли, были травмированы – 52. В 20 случаях виновниками ДТП оказывались сами пешие участники движения.

Наиболее недисциплинированные пешеходы живут в Бежицком районе. Здесь за первое полугодие 2020 года случилось 13 происшествий, одно из них со смертельным исходом. Только в июне в городе было зарегистрировано пять ДТП с участием пешеходов, три из них также произошли в Бежице.

Для предупреждения аварийности 22 и 23 июня в областном центре проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники полиции проверяют соблюдение правил дорожного движения, контролируют нетрезвых пешеходов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сельцо ищут пропавшего 81-летнего Николая Петрухина
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
В Брянской области задержали вора-рецидивиста
Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима
В брянском оперштабе объяснили расхождения региональной статистики с федеральной
За неделю мошенники отняли у доверчивых брянцев более 3 миллионов рублей
Проректора БГУ осудили за взяточничество
На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов
37-летний брянец зарезал знакомого
Брянскому вымогателю дали 7 лет «строгача»
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом
Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое
В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек
В Брянске за неделю поймали 20 пьяных водителей
В Новозыбкове на два дня закроют переезд