На брянских дорогах с начала года погибли пять пешеходов

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:43:06+03:00

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В Брянске с начала года случилось 57 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали пешеходы. В результате 5 человек погибли, были травмированы – 52. В 20 случаях виновниками ДТП оказывались сами пешие участники движения.

Наиболее недисциплинированные пешеходы живут в Бежицком районе. Здесь за первое полугодие 2020 года случилось 13 происшествий, одно из них со смертельным исходом. Только в июне в городе было зарегистрировано пять ДТП с участием пешеходов, три из них также произошли в Бежице.

Для предупреждения аварийности 22 и 23 июня в областном центре проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники полиции проверяют соблюдение правил дорожного движения, контролируют нетрезвых пешеходов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU