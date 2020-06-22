37-летний брянец зарезал знакомого
37-летнего жителя брянского села Толмачево арестовали по подозрению в убийстве знакомого.
Трагедия произошла 17 июня. По версии следствия, брянец был у себя дома и выпивал с приятелем. Предположительно, мужчины поссорились. Хозяин дома ударил гостя пустой стеклянной бутылкой по голове, а затем - ножом в грудь.
От полученных ран потерпевший скончался.
- В ходе производства первоначальных следственных действий проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU