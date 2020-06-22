2020-06-22T12:32:23+03:00
Происшествия

37-летний брянец зарезал знакомого

Мужчину арестовали
Мария Дедкова
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Задержанному предъявили обвинение в убийстве.Задержанному предъявили обвинение в убийстве.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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37-летнего жителя брянского села Толмачево арестовали по подозрению в убийстве знакомого.

Трагедия произошла 17 июня. По версии следствия, брянец был у себя дома и выпивал с приятелем. Предположительно, мужчины поссорились. Хозяин дома ударил гостя пустой стеклянной бутылкой по голове, а затем - ножом в грудь.

От полученных ран потерпевший скончался.

- В ходе производства первоначальных следственных действий проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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