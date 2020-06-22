2020-06-22T12:15:39+03:00
Общество

Брянскому вымогателю дали 7 лет «строгача»

Преступление было совершено почти пять лет назад
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области вынесли приговор 42-летнему жителю города Клинцы, обвиняемому в вымогательстве. Суд установил, что в сентябре 2015 года мужчина совместно с сообщниками, в число которых входили и два полицейских из Московской области, инсценировал задержание в селе Лопатни Клинцовского района местного предпринимателя.

С бизнесмена, чтобы не заводить уголовное дело, потребовали 200 тысяч евро. Потерпевший под давлением был вынужден отдать названную сумму.

Новозыбковский городской суд назначил обвиняемому в вымогательстве 7 лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянкой области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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