В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса. На 22 июня он составил 0,928. Днем ранее этот показатель был 0,88.
Коэффициент должен снизится до 0,8, чтобы в Брянской области приступили ко второму этапу снятия ограничений.
Хотя брянский сенатор Сергей Калашников заявил, что к 1 июля в регионе вовсе могут снять все ограничения.
Считается, что коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU