2020-06-22T12:02:52+03:00
Общество

В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,928
Мария Дедкова
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В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса. На 22 июня он составил 0,928. Днем ранее этот показатель был 0,88.

Коэффициент должен снизится до 0,8, чтобы в Брянской области приступили ко второму этапу снятия ограничений.

Хотя брянский сенатор Сергей Калашников заявил, что к 1 июля в регионе вовсе могут снять все ограничения.

Считается, что коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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