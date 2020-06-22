2020-06-22T11:26:26+03:00
Общество

В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом

Областная статистика разошлась с федеральной
Мария Дедкова
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В Брянской области сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. По подсчетом статистиков у нас в регионе зафиксировали 34 смерти.

Однако по данным регионального оперативного штаба умерших по-прежнему 32. Где произошла ошибка, пока неизвестно. Стоит отметить, что умерших включают в статистику после проведения необходимых исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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