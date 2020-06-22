2020-06-22T10:50:33+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек

Теперь общее количество пациентов с COVID-19 составляет 5655 человек
Мария Дедкова
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В Брянской области за последние сутки еще 76 человек заболели коронавирусом. Такие данные 22 июня приводят в оперативном штабе.

За то же время выздоровели 43 пациента. Новых смертей пока не зафиксировали.

Общее число заболевших в регионе составляет 5655 человек. Выздоровели - 4138 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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