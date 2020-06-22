В Брянске за неделю поймали 20 пьяных водителей
Такую статистику приводит городской ОГИБДД
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В Брянске за прошедшую неделю, с 15 по 21 июня, поймали 20 пьяных водителей. 7 водителей были пьяными, 13 - отказались проходить тест. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция.
Все за семь дней произошло 76 ДТП. В 72 - повреждены были только машины. В 6 авариях 11 человек получили травмы.
Стражи порядка также задержали 10 водителей без прав. А 195 автовладельцев превысили уровень тонировки.
Всего к административной ответственности привлекли 1781 водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU