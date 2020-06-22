В Новозыбкове на два дня закроют переезд
На станции в Новозыбкове на два дня закроют движение на переезде. Проехать нельзя будет с 9.00 25 июня до 17.00 26 июня из-за ремонта.
Рабочие выполнят ревизию устройств безопасности на переезде, сообщает пресс-служба МЖД.
В качестве альтернативного пути автомобилистам советуют воспользоваться переездами, расположенными на 202-м километре перегона Манюки – Новозыбков и 209-м километре станции Новозыбков.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU