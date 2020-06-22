В ДТП на брянской трассе пострадали три человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:27:38+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.20 на 394-м километре автодороги «Украина». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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На трассе в Навлинском районе перевернулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.20 на 394-м километре автодороги «Украина».

По предварительной информации, 38-летняя автомобилистка за рулем "Киа Седона" съехала в кювет, где машина опрокинулась, сообщают в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали три человека. 39-летняя пассажирка получила травму головы и сотрясение мозга. Еще одна пассажирка 62 лет потеряла часть пальца. 7-летняя девочка получила ушиб грудной клетки. Медики оказали пострадавшим первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU