В ДТП на брянской трассе пострадали три человека
На трассе в Навлинском районе перевернулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.20 на 394-м километре автодороги «Украина».
По предварительной информации, 38-летняя автомобилистка за рулем "Киа Седона" съехала в кювет, где машина опрокинулась, сообщают в областной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали три человека. 39-летняя пассажирка получила травму головы и сотрясение мозга. Еще одна пассажирка 62 лет потеряла часть пальца. 7-летняя девочка получила ушиб грудной клетки. Медики оказали пострадавшим первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU