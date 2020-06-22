2020-06-22T09:17:39+03:00
Общество

Президент наградил брянских сотрудников Роспотребнадзора

Работникам вручат медали и ордена
Мария Дедкова
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Всего накануне Дня медицинского работника на высшем уровне отметили труд 17 медиков Брянщины.Всего накануне Дня медицинского работника на высшем уровне отметили труд 17 медиков Брянщины.Фото: Алексей ФОКИН
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Брянских сотрудников Роспотребнадзора отметил президент страны. Медали и ордена работникам вручат за борьбу с коронавирусом.

Орден Пирогова получат Ольга Семенова, Юлия Новикова, Татьяна Корнеева, Татьяна Корнеева, Галина Аксютина, Александр Кудряшов и Виктор Филин.

А медали Луки Крымского удостоилась лаборант Ирина Ивашина и помощник врача Светлана Симакова.

Напомним, всего накануне Дня медицинского работника на высшем уровне отметили труд 17 медиков Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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