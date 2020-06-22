Президент наградил брянских сотрудников Роспотребнадзора
Работникам вручат медали и ордена
Всего накануне Дня медицинского работника на высшем уровне отметили труд 17 медиков Брянщины.Фото: Алексей ФОКИН
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Брянских сотрудников Роспотребнадзора отметил президент страны. Медали и ордена работникам вручат за борьбу с коронавирусом.
Орден Пирогова получат Ольга Семенова, Юлия Новикова, Татьяна Корнеева, Татьяна Корнеева, Галина Аксютина, Александр Кудряшов и Виктор Филин.
А медали Луки Крымского удостоилась лаборант Ирина Ивашина и помощник врача Светлана Симакова.
Напомним, всего накануне Дня медицинского работника на высшем уровне отметили труд 17 медиков Брянщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU