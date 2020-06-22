В Брянске нашли живой пропавшую 41-летнюю женщину
Лусине Мовсесян отправили в больницу
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В Брянской области нашли живой пропавшую 41-летнюю Лусине Мовсесян.
О ее местонахождении ничего не было известно почти сутки. Женщина пропала в субботу, 20 июня, в Карачаевском районе. Она живет в деревне Грибов Дворы.
Лусине Мовсесян в тяжелом состоянии обнаружили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Ее отправили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU