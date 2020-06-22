2020-06-22T09:04:33+03:00
Общество

В Брянске зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественой войне

Акция памяти прошла на Кургане Бессмертия
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Александр ПоповФото: vk.com, Александр Попов
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В Брянске этой ночью зажгли сотни свечей на Кургане Бессмертия. Так жители области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Участниками акции "Свеча памяти" стали активисты, волонтеры и простые горожане. При помощи огней они выстроили большую звезду. Акция прошла на расвете, как и в других городах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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