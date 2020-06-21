2020-06-21T20:38:22+03:00
Происшествия

В Брянской области ищут пропавшую 41-летнюю женщину

Лусине Мовсесян пропала в Карачаевском районе
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянской области ищут пропавшую 41-летнюю Лусине Мовсесян. Женщина пропала в субботу, 20 июня, в Карачаевском районе. Она живет в деревне Грибов Дворы.

Лусине Мовсесян нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, зелено-коричневые глаза. Женщина была одета в яркую футболку и черные классические брюки.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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