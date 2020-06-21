2020-06-21T17:52:46+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" заключило контракты с двумя новыми игроками

В команде будут играть 34-летний полузащитник Григорий Чиркин и 33-летний защитник Максим Васильев
Марина АНТОНОВА
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Фото: ФК "Динамо Брянск".Фото: ФК "Динамо Брянск".
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Брянские "Динамо" заключило контракты с двумя новыми игроками. Это 34-летний полузащитник Григорий Чиркин и 33-летний защитник Максим Васильев. Оба имеют опыт выступления в Футбольной национальной лиге, сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба.

Чиркин в минувшем сезоне играл за курский «Авангард» и провел 22 матча. Максим Васильев выступал за "Армавир" в 11 матчах. Оба игрока работали вместе с главным тренером брянской команды Александром Горбачевым в "Балтике".

В воскресенье, 21 июня, команда провела тренировку на стадионе "Динамо". В ней участвовали и новички. Футболисты разделились на две команды и провели матч из двух таймов по 30 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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