Брянское "Динамо" заключило контракты с двумя новыми игроками
Брянские "Динамо" заключило контракты с двумя новыми игроками. Это 34-летний полузащитник Григорий Чиркин и 33-летний защитник Максим Васильев. Оба имеют опыт выступления в Футбольной национальной лиге, сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба.
Чиркин в минувшем сезоне играл за курский «Авангард» и провел 22 матча. Максим Васильев выступал за "Армавир" в 11 матчах. Оба игрока работали вместе с главным тренером брянской команды Александром Горбачевым в "Балтике".
В воскресенье, 21 июня, команда провела тренировку на стадионе "Динамо". В ней участвовали и новички. Футболисты разделились на две команды и провели матч из двух таймов по 30 минут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU