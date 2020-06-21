В Новозыбкове автомобилистка сбила 17-летнего парня на мотоцикле
В брянском городе Новозыбков автомобилистка сбила 17-летнего парня на мотоцикле. Автоавария случилась около пяти часов вечера в субботу, 20 июня, на улице Красногвардейской.
49-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 поворачивала налево и не пропустила мотоциклиста, который двигался со стороны улицы Кооперативной в сторону площади Советской. Они столкнулись.
У парня - переломы голени, бедра, ушибы и ссадины рук и ног. Молодого человека госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU