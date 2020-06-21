В ДТП на брянской трассе погиб водитель

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В дорожно-транспортном происшествии под Брянском погиб водитель "Лады Приора". Автоавария случилась около половины десятого вечера в субботу, 20 июня, на 353-м километре трассы М-3 "Украина".

42-летний водитель "Лады" ехал со стороны Москвы в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мазда".

За рулем иномарки был 62-летний мужчина. У него диагностировали травму головы и ушиб грудной клетки. 41-летнего пассажира той же машины госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Второго водителя спасти не удалось.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU