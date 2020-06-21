В Брянской области еще 81 человек заболел коронавирусом

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:42:03+03:00

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В Брянской области за последние сутки еще 81 человек заболел коронавирусом. Такие данные 21 июня опубликовали в оперативном штабе. За то же время выздоровел 61 пациент. По-прежнему ни одной новой смерти от covid-19 не фиксировали.

Общее число заболевших в регионе составляет 5579 человек. Диагноз за все время эпидемии сняли у 4095 из них.

За прошедшие сутки выполнили 996 исследований на новое заболевание.

Больше всего заболевших в Брянске (2432), Брянском районе (404) и Дятьковском районе (307).

Коэффициент распространения коронавируса за сутки не изменился и составляет 0,88.

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ИСТОЧНИК KP.RU