Брянские футболисты сдали тесты на коронавирус
Все они оказались отрицательными
Фото: ФК "Динамо-Брянск".
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Футболисты и тренеры команды "Динамо-Брянск" сдали тесты на коронавирус. Все они оказались отрицательными. Результаты стали известны вечером в субботу, 20 июня, пишут в группе футбольного клуба в социальных сетях.
Спортсмены сдавали кровь из вены.
Футболисты здоровы, поэтому продолжат готовиться к первенству ФНЛ 2020-2021 годов. Начало соревнований запланировано на первую половину августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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