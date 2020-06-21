Брянские футболисты сдали тесты на коронавирус

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:02:50+03:00

Все они оказались отрицательными

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Футболисты и тренеры команды "Динамо-Брянск" сдали тесты на коронавирус. Все они оказались отрицательными. Результаты стали известны вечером в субботу, 20 июня, пишут в группе футбольного клуба в социальных сетях.

Спортсмены сдавали кровь из вены.

Футболисты здоровы, поэтому продолжат готовиться к первенству ФНЛ 2020-2021 годов. Начало соревнований запланировано на первую половину августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU