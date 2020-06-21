Брянские рестораны устраивают тайные банкеты

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске некоторые рестораны устраивают тайные банкеты во время коронавируса. Все заведения общепита остаются закрытыми для посещения. Им разрешено продавать еду только на вынос.

Но некоторые рестораны готовы принять посетителей. Об этом "Брянским известиям" рассказала одна из читательниц. В одном из заведений в центре Брянска по просьбе гостей организовали банкет. Обслуживающий персонал не приглашали. Работали только администратор и повара. Работникам за риск попасться доплатили.

В ресторане организовали доставку еды. Но заказов мало. Брянцы не готовы платить за блюда такую высокую цену.

В Брянской области продолжают работать и частные базы отдыха. В них можно отпраздновать день рождения или свадьбу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU