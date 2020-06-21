Под Брянском столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:27:08+03:00

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Под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. ДТП случилось около 21.46 в субботу, 20 июня, на 349-м километре трассы М-3 в Брянском районе. На дороге столкнулись "Мазда" и "Лада Приора".

На место выезжали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС.

- В ДТП пострадали люди, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Спасателям пришлось вырезать пострадавшего из машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU