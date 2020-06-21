Стали известны зарплаты судей Брянского областного суда
Стали известны зарплаты судей Брянского областного суда. На сайте опубликовали декларации о доходах.
Бывший председатель Евгений Быков заработал 4,7 миллиона рублей за 2019 год. В собственности у супруги - автомобиль "Фольксваген Туарег". Заместитель председателя Михаил Андрусенко указал в декларации доход в 3,2 миллиона рублей. У него в собственности "Хонда - ЦРВ". Второй зампредседателя Наталья Третьякова заработала 3,5 миллиона рублей. У нее нет автомобилей.
Остальные судьи указали доход в среднем два-три миллиона рублей. Самыми богатыми оказались Инесса Белова и Галина Шкобенева. Они заработали чуть больше четырех миллионов рублей каждая.
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ИСТОЧНИК KP.RU