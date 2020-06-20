Под Брянском молния попала в вековую сосну на Партизанской поляне

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:26:57+03:00

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Молния ударила в сосну на Партизанской поляне под Брянском. Фотографии поврежденного дерева появились в социальных сетях.

По словам автора снимка, это вековая сосна. Она расположена перед входом в музей, в котором идет реконструкция. На сосне - фотография партизан.

Пользователи пишут, что молния попала не в центр дерева, а прошла по коре и ушла в землю. Сосна погибла от такого удара.

Напомним, гроза с градом обрушилась на Брянск и окрестности вечером в пятницу, 19 июня. В городе упало несколько деревьев. Они повредили провода и машины. Люди во время разгула стихии не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU