2020-06-20T19:28:56+03:00
Происшествия

В ДТП в Володарском районе Брянска пострадали три водителя

Всех автомобилистов госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия в Володарским районе Брянска. Оно случилось около половины второго дня в субботу, 20 июня, на улице Рылеева. В автоаварии пострадали три водителя.

По предварительной информации, 52-летний мужчина за рулем "Киа Рио" ехал со стороны улицы Дачной и съехал на встречную полосу. Он столкнулся с ВАЗ-21074. 42-летний водитель отечественной легковушки ехал со стороны улицы Тельмана.

От удара "Киа" отбросило на "Деу Нексия". 54-летний автомобилист ехал позади ВАЗа.

- В результате ДТП все три водителя указанных транспортных средств с различными травмами госпитализированы, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В настоящее время полицией устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что из-за жары снижается внимание и скорость реакции. И повышается утомляемость за рулем. Поэтому участников движения просят быть предельно осторожными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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