306 брянских медработников заболели коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:09:18+03:00

Один из них находится в тяжелом состоянии

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В Брянской области 306 медработников заболели коронавирусом. Они трудятся в поликлинике №4, горбольнице №1, областном онкодиспансере, кардиодиспансере, диагностическом центре и других лечебных учреждениях.

Один из медиков находится в тяжелом состоянии, сообщает журналист Александр Чернов. Такой официальный ответ на запрос дали в департаменте здравоохранения Брянской области.

Случаи заболевания коронавирусом среди медиков не связаны с одним источником инфекции. Врачи и медсестры заражаются, так как часто принимают больных с бессимптомной формой коронавируса. У инфекции длительный инкубационный период. Поэтому пациент может еще не иметь признаков болезни, но быть заразным.

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ИСТОЧНИК KP.RU